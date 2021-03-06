Гол с лёта в девятку в матче «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон». Видео

В Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» проходит матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон». Идёт 60-я минута матча, счёт 2:0 в пользу гостей.
Второй гол «святые» забили на 49-й минуте матча. Полузащитник хозяев Джон Ландстрём ошибся при выносе мяча, Стюарт Армстронг грудью сделал скидку на нападающего Че Адамса, который здорово подстроился и хлёстко пробил в верхний угол ворот.
Видео гола Че Адамса в матче «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон»
Это пятый гол 24-летнего англичанина в нынешнем розыгрыше АПЛ. С 2014 по 2016 год Адамс выступал в составе «клинков».
«Саутгемптон» в 26 матчах набрал 30 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шеффилд Юнайтед» (14) — на последнем, 20-м месте.
- 6 марта 2021
-
19:58
-
19:52
-
19:44
-
19:35
-
19:34
-
19:23
-
19:23
-
19:19
-
19:02
-
19:00
-
18:53
-
18:43
-
18:28
-
18:28
-
18:26
-
18:26
-
18:05
-
17:57
-
17:55
-
17:53
-
17:45
-
17:38
-
17:32
-
17:21
-
17:21
-
17:20
-
17:16
-
16:53
-
16:48
-
16:41
-
16:40
-
16:30
-
16:25
-
16:23
-
16:21