Гол с лёта в девятку в матче «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон». Видео

В Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» проходит матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон». Идёт 60-я минута матча, счёт 2:0 в пользу гостей.



Второй гол «святые» забили на 49-й минуте матча. Полузащитник хозяев Джон Ландстрём ошибся при выносе мяча, Стюарт Армстронг грудью сделал скидку на нападающего Че Адамса, который здорово подстроился и хлёстко пробил в верхний угол ворот.

Видео гола Че Адамса в матче «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон»

Это пятый гол 24-летнего англичанина в нынешнем розыгрыше АПЛ. С 2014 по 2016 год Адамс выступал в составе «клинков».



«Саутгемптон» в 26 матчах набрал 30 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шеффилд Юнайтед» (14) — на последнем, 20-м месте.