Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол с лёта в девятку в матче «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон». Видео

Гол с лёта в девятку в матче «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон». Видео
Футбол / Англия 0

В Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» проходит матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон». Идёт 60-я минута матча, счёт 2:0 в пользу гостей.

Второй гол «святые» забили на 49-й минуте матча. Полузащитник хозяев Джон Ландстрём ошибся при выносе мяча, Стюарт Армстронг грудью сделал скидку на нападающего Че Адамса, который здорово подстроился и хлёстко пробил в верхний угол ворот.

Видео гола Че Адамса в матче «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон»

Это пятый гол 24-летнего англичанина в нынешнем розыгрыше АПЛ. С 2014 по 2016 год Адамс выступал в составе «клинков».

«Саутгемптон» в 26 матчах набрал 30 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Шеффилд Юнайтед» (14) — на последнем, 20-м месте.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021