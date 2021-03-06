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«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы команд на матч 27-го тура АПЛ

«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы команд на матч 27-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Астон Виллы» и «вулверхэмптон Уондерерс» на матч 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Конса, Мингс, Эль-Мухамади, Макгинн, Сансон, Дуглас Луис, Хассан, Б. Траоре, Уоткинс.

Запасные: Хитон, Кеслер, Энгельс, Тейлор, Баркли, Накамба, Рэмси, Дэвис, Филоджин-Байдас.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Дендонкер, Коди, Сес, Семеду, Хонни, Моутинью, Невеш, Адама Траоре, Нету, Виллиан Жозе.

Запасные: Радди, Боли, Айт Нури, Хувер, Килман, Гиббз-Уайт, Феррейра, Силва.

«Астон Вилла» набрала в 25 матчах 39 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2020/2021. «Волки» (34) — на 12-м месте (после 27 встреч).

Матч первого круга «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла» состоялся 12 декабря 2020 года и завершился победой «львов» со счётом 1:0.

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