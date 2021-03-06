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Рондон — о победе над «Ахматом»: гол, ассист, победа и… счастье!

Рондон — о победе над «Ахматом»: гол, ассист, победа и… счастье!
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон прокомментировал победу в матче с «Ахматом» (2:0).

«Гол, ассист, победа и… счастье!» — написал Рондон на своей странице в «Твиттере».

ЦСКА победил «Ахмат» со счётом 2:0 и сократил отставание от «Зенита» до двух очков. Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга.

На 38-й минуте встречи Рондон успешно реализовал пенальти. Этот гол стал для форварда первым в составе московской команды. На 52-й минуте полузащитник «армейцев» Никола Влашич воспользовался передачей Рондона и установил окончательный счёт.

После победы ЦСКА набрал 40 очков и остался на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сократив отставание от лидера – «Зенита» (42). «Ахмат» (26) остался на 11-м месте.

ЦСКА победил «Ахмат» и сократил отставание от «Зенита» до двух очков
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