«Бавария» — «Боруссия» Д: стартовые составы на матч 24-го тура Бундеслиги

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Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Боруссии» Дортмунд на матч 24-го тура Бундеслиги. Встреча пройдет на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Начало матча — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд.

«Бавария»: Нойер, Дэвис, Алаба, Боатенг, Зюле, Киммих, Горецка, Коман, Мюллер, Зане, Левандовски.

Запасные: Хофманн, Эрнандес, Сарр, Данташ, Мартинес, Мусиала, Рока, Шупо-Мотинг, Гнабри.

«Боруссия» Д: Хиц, Шульц, Загаду, Хуммельс, Мёнье, Джан, Делейни, Дахуд, Ройс, Азар, Холанд.

Запасные: Бюрки, Морей, Пищек, Беллингхэм, Брандт, Рейниер, Пасслак, Мукоко, Тиггес.

«Бавария» набрала 53 очка в 23 играх и занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «РБ Лейпциг» на одно очко. «Боруссия» Дортмунд (39) — на 6-м месте.