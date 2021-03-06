«Спартак-2» уступил «Балтике». Москвичи не побеждают с ноября

В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Балтика» переиграла «Спартак-2». Встреча проходила в Калининграде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 19-й минуте счёт открыл нападающий «Балтики» Ишхан Гелоян. В конце первого тайма форвард калининградской команды Михаил Маркин не реализовал пенальти. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым (Петрозаводск).

«Балтика» набрала 46 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (35) находится на 13-м месте. Московская команда в последний раз выигрывала 11 ноября 2020 года в матче с «Шинником» (2:1). Безвыигрышная серия «Спартака-2» составляет восемь матчей.