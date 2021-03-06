Карпова: из-за таких, как Кобелев, девчонкам тяжелее пробиться в футболе, чем мужчинам

Российская футболистка Надежда Карпова, выступающая за «Эспаньол», отреагировала на слова бывшего тренера московского «Динамо» Андрея Кобелева, главный посыл которого был таков: женщины не разбираются в футболе.
«Может, он в целом жёноненавистник? Я в шоке, что человек, который столько времени работал в футболе, может сказать, что женщины в чем-то не разбираются. Может, у него интернет отключили или нет связей с общественностью? Это очень печально.
Наоборот, сейчас на женский футбол все смотрят, организуют секции, продвигают этот вид спорта. Футбол — самая популярная игра в мире, и, как ни странно, в него тоже играют женщины. В Испании такую ситуацию представить невозможно, здесь, наоборот, очень поддерживают. Если бы позвонили тренеру из Ла-Лиги, и он такое сказал, был бы шок. Это полный колхоз.
Где девчонки, которые нормально разбираются в футболе? Их нет именно из-за таких людей, которые с ними не разговаривают и ни во что их не ставят. Мне кажется, девчонок, разбирающихся в футболе, очень много. Им просто тяжелее пробиться, чем мужчинам. Большая конкуренция. Если у женщины конкуренция с мужчиной, то скорее возьмут мужчину», — цитирует Карпову Sport24.
- 6 марта 2021
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