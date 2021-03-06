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Слуцкий: кадровые проблемы «Рубина» перед матчем с «Зенитом» приняли массовый характер

Слуцкий: кадровые проблемы «Рубина» перед матчем с «Зенитом» приняли массовый характер
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке казанской команды к матчу с «Зенитом».

«У нас достаточно серьёзные кадровые проблемы. Они существовали и перед игрой со «Спартаком». Перед игрой с «Зенитом» они приняли совсем уже массовый характер. Учитывая количество дисквалификаций и травм, поэтому наша основная задача – чтобы те футболисты, которые готовятся к игре, вышли в оптимальном состоянии.

Не все наверно смогут играть на своих родных позициях. Чтобы те, кто будут играть не совсем в своей позиции, максимально качественно себя проявили. Поэтому в данном случае о сопернике мы думаем во вторую очередь. Понятно, что «Зенит» — это лучшая команда нашего чемпионата, укомплектованная игроками высочайшего уровня. Но нас беспокоит не только соперник, но и мы сами», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

«Рубин» готовился к матчу с «Зенитом» в Белеке (Турция). Матч состоится 8 марта.

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