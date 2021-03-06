Криштиану Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в феврале
36-летний нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лучшим игроком клуба в феврале по мнению фанатов, сообщает официальный сайт клуба. Португалец получит приз сегодня, 6 марта, перед матчем 26-го тура итальянского чемпионата между «Ювентусом» и «Лацио», который начнётся в 22:45 мск.
В феврале Роналду провел семь матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов. Также португальский нападающий стал первым игроком, забившим более 20 голов в каждом из последних 12 сезонов в топ-5 европейских лиг.
В текущем розыгрыше чемпионата Италии на счету 36-летнего португальца 20 забитых мячей и 2 результативные передачи в 21 встрече. Всего он провёл в этом сезоне 30 игр, в которых забил 27 голов и отдал 3 голевые передачи.
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