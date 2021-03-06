Слуцкий: эйфория от победы над «Спартаком» прошла сразу после финального свистка

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в преддверии матча с «Зенитом» заявил, что у команды не было эйфории после победы над «Спартаком» (2:0).
«Подготовка в Турции – вынужденная мера? Да, пока погодные условия в Казани после такой лютой зимы не позволяют нам качественно провести подготовку. До игры с «Зенитом» будем в Турции, но после игры с «Зенитом» уже будем готовиться в Казани.
«Рубин» как Робин Гуд: отбирает очки у «богатых» и раздает «бедным»? Я не согласен. Команды нижней части мы обыграли в первом круге: и «Арсенал», и «Уфу», и «Ротор». Да, потеряли очки с «Тамбовом». Так что это не совсем соответствует действительности.
Эйфория после победы над «Спартаком» прошла через минуту после финального свистка, потому что мы поняли, какое количество людей потеряли на матче с «Зенитом», и уже думали, кем и как их заменить», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
«Рубин» готовился к матчу с «Зенитом» в Белеке (Турция). Матч состоится 8 марта.
- 6 марта 2021
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