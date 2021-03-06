Фернандеш: мы хотим победить «Манчестер Сити». Дерби очень важно для нас

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о значимости победы в дерби с «Манчестер Сити».



«Я согласен, что в последних двух матчах я играл не очень хорошо. И мне не нужно смотреть на статистику, чтобы понять, хорошо я играю или нет. Я знаю, когда играю хорошо, а когда нет.



Следующий матч мы играем с «Манчестер Сити». Думаю, что все знают, что значит играть в дерби — неважно, какое именно это дерби.



Дерби всегда значит немного больше, чем другие матчи. Здесь мы говорим о том, кто в данный момент в данное время сильнее в городе Манчестер. У нас есть две команды, и мы хотим, чтобы победителем стали именно мы. Мы хотим победить «горожан», и мы должны сделать это, прежде всего для нас и нашей уверенности. И конечно же мы не забываем обо всех болельщиках, которые нас поддерживают», — цитирует Фернандеша Sky Sports.



Матч 27-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 7 марта. Начало — в 19:30 мск.

«Манчестер Юнайтед» в 27 матчах набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Манчестер Сити» (65) — на первом месте.