Бывший игрок «Баварии»: Алаба уходит из клуба ради денег. Это нормально, я сделал также

Бывший защитник «Баварии», чемпион мира и Европы, обладатель Кубка Лиги чемпионов Юрген Колер поделился мнением об уходе защитника мюнхенцев Давида Алабы.

«Уход из «Баварии» не станет для Алабы шагом назад, даже несмотря на то, что клуб входит в тройку лучших в мире. Он покидает «Баварию» из-за денег, и я могу понять это. Ему 28 лет, он хочет длительный контракт.

В своё время я перешел из «Баварии» в «Ювентус» также из-за денег. Конечно, переход был полезным с точки зрения личностного развития, но это не было моей первой мыслью. Я знаю, что если бы сказал так, то выглядел бы красиво в глазах других. Карьера футболиста коротка, поэтому я полностью понимаю Алабу», — цитирует Колера Marca.

Действующий контракт Давида Алабы с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне защитник в 22 матчах немецкой Бундеслиги забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ранее австриец несколько раз отвергал предложение «Баварии» по новому контракту, после чего в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с игроком.