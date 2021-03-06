Холанд забил 100 голов за 146 матчей. Мбаппе понадобилось 180 игр, Месси — 210

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд забил 100-й гол в карьере в матче 24-го тура Бундеслиги с «Баварией». Норвежец сделал дубль в первом тайме.

Как сообщает статистический портал Gracenote, Холанду для достижения данной отметки понадобилось 146 игр. Для сравнения, нападающий «Пари-Сен Жермен» Килиан Мбаппе забил 100 голов за 180 игр, капитан «Барселоны» Лионель Месси — за 210 игр, у форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду было 100 голов за 301 матч, у нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича — 100 голов за 245 встреч.

В сезоне-2020/2021 Холанд провёл 18 матчей в чемпионате Германии и забил 19 голов и отдал три голевые передачи. На его счету также пять встреч и восемь забитых голов в Лиге чемпионов УЕФА. В данный момент продолжается встреча 24-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Боруссией» Д, после первого тайма счёт 2:2.