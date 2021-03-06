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Жером Боатенг получил травму в матче с дортмундской «Боруссией»

Жером Боатенг получил травму в матче с дортмундской «Боруссией»
Футбол / Германия 0

Защитник «Баварии» Жером Боатенг получил повреждение во втором тайме матча 24-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией». Счёт — 2:2, идёт второй тайм.

На 69-й минуте Махмуд Дахуд сделал передачу в штрафную — Боатенг вытянул ногу и перехватил мяч, помешав нападающему «Боруссии» Марко Ройсу по центру выскочить на ворота. После этого Жерому потребовалась помощь медиков. Защитник, хромая покинул поле, вместо него вышел Хави Мартинес.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд.

«Бавария» набрала 53 очка в 23 играх и занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «РБ Лейпциг» на одно очко. «Боруссия» Дортмунд (39) — на 6-м месте.

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