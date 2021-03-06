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«Астон Вилла» и «Вулверхэмптон» не выявили победителя в дерби Западного Мидленда

«Астон Вилла» и «Вулверхэмптон» не выявили победителя в дерби Западного Мидленда
Футбол / Англия 0
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Завершился очередной матч 27-го тура английской Премьер-лиги. В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» встречались «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон Уондерерс». Дерби Западного Мидленда завершилось вничью — 0:0.

Это был 108 матч между двумя командами в Высшем дивизионе английского футбола (до 1992 года турнир носил название «Первый дивизион Футбольной лиги», а после уже называется АПЛ). 46 побед одержали бирмингемцы, 36 матчей остались за «Вулвз» и теперь 26 раз команды не выявили победителя.

«Астон Вилла» набрала в 26 матчах 40 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Волки» (35) — на 12-м месте (после 28 встреч).

Матч первого круга «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Астон Вилла» состоялся 12 декабря 2020 года и завершился победой «львов» со счётом 1:0.

В следующем туре бирмингемцы сыграют в гостях с «Ньюкасл Юнайтед». Подопечные Нуну Эшпириту Санту дома примут «Ливерпуль».

Западный Мидленд — регион на западе Англии.

Англия - Премьер-лига. 27-й тур
06 марта 2021, суббота. 20:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
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