«Астон Вилла» и «Вулверхэмптон» не выявили победителя в дерби Западного Мидленда

Завершился очередной матч 27-го тура английской Премьер-лиги. В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» встречались «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон Уондерерс». Дерби Западного Мидленда завершилось вничью — 0:0.
Это был 108 матч между двумя командами в Высшем дивизионе английского футбола (до 1992 года турнир носил название «Первый дивизион Футбольной лиги», а после уже называется АПЛ). 46 побед одержали бирмингемцы, 36 матчей остались за «Вулвз» и теперь 26 раз команды не выявили победителя.
«Астон Вилла» набрала в 26 матчах 40 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Волки» (35) — на 12-м месте (после 28 встреч).
Матч первого круга «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Астон Вилла» состоялся 12 декабря 2020 года и завершился победой «львов» со счётом 1:0.
В следующем туре бирмингемцы сыграют в гостях с «Ньюкасл Юнайтед». Подопечные Нуну Эшпириту Санту дома примут «Ливерпуль».
Западный Мидленд — регион на западе Англии.
- 6 марта 2021
-
23:06
-
23:05
-
22:59
-
22:48
-
22:43
-
22:37
-
22:29
-
22:25
-
22:23
-
22:20
-
22:09
-
22:05
-
21:54
-
21:51
-
21:36
-
21:36
-
21:30
-
21:11
-
21:11
-
21:08
-
21:01
-
20:54
-
20:39
-
20:39
-
20:39
-
20:27
-
20:21
-
20:17
-
20:06
-
19:58
-
19:52
-
19:44
-
19:35
-
19:34
-
19:23