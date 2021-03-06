«Бавария» вырвала победу у «Боруссии» Д. Левандовски сделал хет-трик, Холанд — дубль

В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» переиграла дортмундскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 4:2.

На 2-й минуте счёт открыл Эрлинг Холанд. Менье с фланга сделал заброс вперёд, Делейни выиграл подбор возле чужой штрафной, Холанд принял мяч и хлёстко пробил в нижний угол ворот. Спустя семь минут Холанд оформил дубль. Дахуд сделал длинный перевод вперёд, Шульц прорвался по флангу и сделал пас в штрафную, Азар прострелил в центр — Эрлинг подставил ногу и послал мяч в пустой угол ворот.

На 26-й минуте Роберт Левандовски отыграл один мяч. В позиционной атаке «Баварии» Зане вошёл в штрафную, качнул защитника и прострелил во вратарскую, а Левандовски без помех расстрелял пустые ворота. В конце первого тайма Левандовски сравнял счёт, реализовав пенальти, назначенный после вмешательства VAR. На 88-й минуте полузащитник «Баварии» Леон Горецка забил третий гол своей команды. Точку в матче поставил Левандовски, который оформил хет-трик.

«Бавария» набрала 55 очков и поднялась на первое место в таблице Бундеслиги. «Боруссия» Д (39) занимает шестое место.