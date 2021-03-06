Невероятный промах с метра в пустые ворота в матче «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон». Видео

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» завершился очередной матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон Уондерерс». Команды не выявили победителя, сыграв вничью — 0:0.



На 57-й минуте после розыгрыша углового у ворот хозяев капитан «Вулвз» Коннор Коди дотянулся до высокого навеса в штрафную и пробил головой — штанга спасла «Астон Виллу», но мяч отскочил прямо на ногу полузащитнику гостей Ромену Сесу, который буквально с метра не попал в ворота.

Видео невероятного промаха в матче «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»

«Астон Вилла» набрала в 26 матчах 40 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Волки» (35) — на 12-м месте (после 28 встреч).