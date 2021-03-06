Карпин: надеемся, что Мамаев сможет сыграть в этом сезоне

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча с «Сочи» (0:0) прокомментировал состояние полузащитника Павла Мамаева.

«Есть шанс, что Мамаев сыграет в этом сезоне? Процесс восстановления идёт своим чередом, надеемся, что он сможет сыграть», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

В декабре Мамаев перенёс операцию. Карпин сообщал, что Мамаев не выйдет на поле до конца года.



Мамаев является воспитанником «Торпедо». В «Ростов» перешёл в сентябре 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором двух голов и одной результативной передачи. Контракт футболиста с ростовским клубом действует до 31 декабря 2021 года.