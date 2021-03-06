Тони Кроос: хочу завершить карьеру в «Реале»
Немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил о желании завершить карьеру в мадридском клубе.
«Стараюсь отдавать всего себя в каждой игре. Каждый мой пас, который не доходит до партнёров, меня раздражает. Стремлюсь к совершенству в этом аспекте, хоть и понимаю, что идеал недостижим. Я много лет работал над этим и продолжу это делать.
Как я и всегда говорил, я хочу завершить карьеру в «Реале». Ничего не изменилось», — приводит слова Крооса Goal.
Тони Кроос перешёл в мадридский «Реал» из «Баварии» в 2014 году. В испанской Примере сезона-2020/2021 полузащитник сыграл 22 матча, в которых забил 2 гола и отдал 6 голевых передач. В Лиге чемпионов немец провёл 7 игр, в которых отметился одной голевой передачей.
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