Левандовски забил 20 голов «Боруссии» Д. Больше всех в истории Бундеслиги

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в матче 24-го тура с «Боруссией» оформил хет-трик. Встреча завершилась победой мюнхенцев со счётом 4:2.
Как сообщает статистический портал Opta, Левандовски забил 20 голов в 14 матчах с «Боруссией» Д. Ни один игрок в истории Бундеслиги не забивал им больше.
В немецкой Бундеслиге сезона-2020/2021 Левандовски сыграл 23 матча, в которых забил 31 гол и отдал 6 голевых передач. Роберт является лучшим бомбардиром среди представителей топ-5 лиг. В Лиге чемпионов польский нападающий провёл 5 матчей и забил 4 гола.
Левандовски стал лучшим футболистом в 2020 году по версии многих популярных изданий и порталов, таких как Marca, The Guardian, Globe Soccer. Он также признан лучшим спортсменом года по версии Международной спортивной прессы и лучшим футболистом года по версии ФИФА.
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