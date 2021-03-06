Федотов: с задачей «не пропустить» «Сочи» справился

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча с «Ростовом» (0:0).

«Был футбол, было много единоборств. Достаточно чётко оборонялись. С задачей «не пропустить» справились. Заработали заслуженное очко, которое двигает нас вперёд», — приводит слова Федотова пресс-служба «Сочи».

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» поделил очки с «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 0:0. В добавленное время матча полузащитник «Сочи» Никита Бурмистров, который вышел на поле на 85-й минуте, получил красную карточку за фол против Хайтама Алеесами.



«Сочи» в 21 матче набрал 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сочинская команда прервала серию из четырёх побед подряд. «Ростов» (34) — на 5-м месте.