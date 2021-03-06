«Брайтон» — «Лестер»: первый гол Адама Лалланы в АПЛ с октября 2019 года. Видео

В Брайтоне на стадионе «Зе Амекс» проходит заключительный матч субботней программы английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер Сити». Идёт 26-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу хозяев.
На 10-й минуте матча нападающий «Брайтона» Ниль Мопе протащил мяч под прессингом у чужой штрафной и сумел передачей низом в падении вывести один на один полузащитника Адама Лаллану, а тот прицельно пробил мимо Каспера Шмейхеля в угол ворот.
Это первый гол 32-летнего англичанина в составе «чаек», а также первый голевой удар с 20 октября 2019 года (матч 9-го тура АПЛ сезона-2029/2020 с «Манчестер Юнайтед» (1:1)). Летом 2020 года в качестве свободного агента Лаллана перешёл из «Ливерпуля» в «Брайтон».
Подопечные Брендана Роджерса в 27 матчах набрали 50 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (26) — на 16-м месте. У «чаек» один матч в запасе.
Матч первого круга «Лестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион» состоялся 13 декабря 2020 года и завершился победой «лисов» со счётом 3:0.
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