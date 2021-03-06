Анчелотти отказался называть Роналду лучшим из тех, кого он тренировал

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду и капитане «Барселоны» Лионеле Месси, а также не смог назвать лучшего футболиста из тех, кого он тренировал.

«Месси или Роналду? Это сложный выбор. Но я тренировал Криштиану, поэтому выберу его. У меня остались прекрасные воспоминания о работе с ним. Роналду забил кучу голов под моим руководством. Он всегда серьёзно и профессионально относился к делу — это то, что я ценю больше всего.

Является ли он лучшим игроком, которого я тренировал? Одним из лучших, безусловно. Я не стану говорить, что он лучший, поскольку у меня длинный список игроков. Но он очень высоко, вне всяких сомнений», — заявил Анчелотти в интервью Sky Sports.

Анчелотти и Роналду работали вместе в «Реале» с 2013 по 2015 год. Вместе они принесли мадридскому клубу долгожданную 10-ю победу в Лиге чемпионов.