Курьёзный гол Миладиновича — в видеообзоре матча «Ростов» — «Сочи»

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» поделил очки с «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 0:0.
В первом тайме после удара Терехова по воротам «Ростова» мяч отрикошетил в цель от лежащего на линии ворот Миладиновича, который находился в офсайде. Рефери отменил гол. В добавленное время матча полузащитник «Сочи» Никита Бурмистров, который вышел на поле на 85-й минуте, получил красную карточку за фол против Хайтама Алеесами.
Футболисты «Ростова» нанесли пять ударов по воротам (два — в створ), игроки сочинской команды — восемь ударов по воротам (два — в створ).
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).
«Сочи» в 21 матче набрал 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сочинская команда прервала серию из четырёх побед подряд. «Ростов» (34) — на 5-м месте.
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