Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ювентус» обыграл «Лацио» благодаря дублю Мораты. Роналду вышел на поле на 70-й минуте

«Ювентус» обыграл «Лацио» благодаря дублю Мораты. Роналду вышел на поле на 70-й минуте
Футбол / Италия 0

В матче 26-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 14-й минуте счёт встречи открыли гости — аргентинский полузащитник Хоакин Корреа прицельным ударом поразил ворота Войцеха Щенсны. Ещё до перерыва туринцы сумели сравнять счёт благодаря голу Адриена Рабьо. Во втором тайме на 57-й минуте Альваро Мората вывел «Ювентус» впёред, а еще через 3 минуты сделал дубль, забив гол с пенальти. Криштиану Роналду, который, по слухам, получил небольшое повреждение, появился на поле на 70-й минуте встречи.

Таким образом, «Ювентус» в 25 встречах набрал 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Лацио» (43) — на седьмом месте.

Италия - Серия А. 26-й тур
06 марта 2021, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
3 : 1
Лацио
Рим
0:1 Корреа – 14'   1:1 Рабьо – 39'   2:1 Мората – 57'   3:1 Мората – 60' (пен)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021