«Ювентус» обыграл «Лацио» благодаря дублю Мораты. Роналду вышел на поле на 70-й минуте

В матче 26-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 14-й минуте счёт встречи открыли гости — аргентинский полузащитник Хоакин Корреа прицельным ударом поразил ворота Войцеха Щенсны. Ещё до перерыва туринцы сумели сравнять счёт благодаря голу Адриена Рабьо. Во втором тайме на 57-й минуте Альваро Мората вывел «Ювентус» впёред, а еще через 3 минуты сделал дубль, забив гол с пенальти. Криштиану Роналду, который, по слухам, получил небольшое повреждение, появился на поле на 70-й минуте встречи.
Таким образом, «Ювентус» в 25 встречах набрал 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Лацио» (43) — на седьмом месте.
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