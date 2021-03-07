Глушаков: событие дня — впервые побывал на Мамаевом кургане. По игре ничего не скажу

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился впечатлениями от посещения Волгограда.

«Главное событие дня — впервые побывал на Мамаевом кургане. Эмоции и мурашки по коже. По игре ничего не скажу, впечатления двоякие… Идём дальше!» — написал Глушаков на своей странице в «Инстаграме».

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» сыграл вничью с «Химками». Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде и завершилась со счётом 0:0.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сереем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Роман Усачев и Дмитрий Березнев (оба — Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Артём Чистяков.



«Химки» в 21 матче набрали 29 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (42).