«Барселона» обыграла «Осасуну» и сократила отставание от «Атлетико» до 2 очков

В матче 26-го тура испанской Примеры «Барселона» переиграла «Осасуну». Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и завершилась со счётом 2:0.

На 30-й минуте счёт открыл защитник «Барселоны» Жорди Альба, ему ассистировал нападающий Лионель Месси. Во втором тайме преимущество сине-гранатовых увеличил Илаш Мориба.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадра Фернандесом. Ассистенты — Теодоро Собрино Маган и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный арбитр — Роберто Карралеро Кальво.

«Барселона» в 26 матчах набрала 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» (28) находится на 13-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (58), который сыграл 24 матча.