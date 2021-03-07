Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» обыграла «Осасуну» и сократила отставание от «Атлетико» до 2 очков

«Барселона» обыграла «Осасуну» и сократила отставание от «Атлетико» до 2 очков
Футбол / Испания 0

В матче 26-го тура испанской Примеры «Барселона» переиграла «Осасуну». Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и завершилась со счётом 2:0.

На 30-й минуте счёт открыл защитник «Барселоны» Жорди Альба, ему ассистировал нападающий Лионель Месси. Во втором тайме преимущество сине-гранатовых увеличил Илаш Мориба.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадра Фернандесом. Ассистенты — Теодоро Собрино Маган и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный арбитр — Роберто Карралеро Кальво.

«Барселона» в 26 матчах набрала 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» (28) находится на 13-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (58), который сыграл 24 матча.

Испания - Примера. 26-й тур
06 марта 2021, суббота. 23:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Альба – 30'   0:2 Мориба – 83'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021