«Лестер» вырвал победу в гостях у «Брайтона», забив победный мяч на 87-й минуте

В Брайтоне на стадионе «Зе Амекс» состоялся матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер Сити». Команды не сумели выявить победителя — встреча завершилась со счётом 1:1.
Хозяева забили быстрый гол — на 10-й минуте Адам Лаллана поразил ворота Каспера Шмейхеля.
На 62-й минуте Юри Тилеманс классной разрезающей передачей вывел Келечи Ихеначо один на один с вратарём, и нападающий «Лестера» сравнял счёт — 1:1.
В концовке встречи «Лестер» сумел вырвать победу — после ошибки вратаря Даниэль Амарти забил победный мяч встречи.
«Лестер» в 28 встречах английской Премьер-лиги набрал 53 очка и занимает второе место. «Брайтон» (26) — на 16-м месте.
В матче первого круга, состоявшемся 13 декабря 2020 года, «Лестер» дома обыграл «Брайтон» со счётом 3:0.
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