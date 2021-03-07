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Заболотному разбили голову, Карпина припорошило снегом. Лучшие фото с «Ростов» — «Сочи»

Валерий Карпин и Антон Заболотный
Заболотному разбили голову, Карпина припорошило снегом. Лучшие фото с «Ростов» — «Сочи»
Футбол / РПЛ 0
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Вчера, 6 марта, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» поделил очки с «Сочи». Встреча завершилась со счётом 0:0.

В добавленное время матча полузащитник «Сочи» Никита Бурмистров, который вышел на поле на 85-й минуте, получил красную карточку за фол против Хайтама Алеесами.

Футболисты «Ростова» нанесли пять ударов по воротам (два — в створ), игроки сочинской команды — восемь ударов по воротам (два — в створ).

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча с «Сочи» (0:0).

«Матч против «Сочи» принципиален для меня и для футболистов ровно так же, как и с «Зенитом», как и с «Химками» в следующем туре. Пришлось ли корректировать план на игру из-за снегопада? Да, конечно. Пришлось корректировать то, что тренировали всю неделю. Особенно сказывалось первые минут 20-30, потом поле стало лучше», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

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