Заболотному разбили голову, Карпина припорошило снегом. Лучшие фото с «Ростов» — «Сочи»

Вчера, 6 марта, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» поделил очки с «Сочи». Встреча завершилась со счётом 0:0.
В добавленное время матча полузащитник «Сочи» Никита Бурмистров, который вышел на поле на 85-й минуте, получил красную карточку за фол против Хайтама Алеесами.
Футболисты «Ростова» нанесли пять ударов по воротам (два — в створ), игроки сочинской команды — восемь ударов по воротам (два — в створ).
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча с «Сочи» (0:0).
«Матч против «Сочи» принципиален для меня и для футболистов ровно так же, как и с «Зенитом», как и с «Химками» в следующем туре. Пришлось ли корректировать план на игру из-за снегопада? Да, конечно. Пришлось корректировать то, что тренировали всю неделю. Особенно сказывалось первые минут 20-30, потом поле стало лучше», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».
Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.
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