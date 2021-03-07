Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Криштиану Роналду отреагировал на победу «Ювентуса» в матче с «Лацио»

Криштиану Роналду отреагировал на победу «Ювентуса» в матче с «Лацио»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на победу в матче 26-го тура итальянской Серии А с «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.В составе победителей дубль оформил Альваро Мората и ещё один гол в свой актив записал Адриен Рабьо. Единственный гол в составе «Лацио» забил Хоакин Корреа. Роналду начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 70-й минуте.

«Отличная победа! Давайте, ребята», — написал Роналду в своём «инстаграме».

Таким образом, «Ювентус» в 25 встречах набрал 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Лацио» в свою очередь, набрав 43 очка, находится на седьмом месте.

«Ювентус» обыграл «Лацио» благодаря дублю Мораты. Роналду вышел на поле на 70-й минуте
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021