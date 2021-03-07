Криштиану Роналду отреагировал на победу «Ювентуса» в матче с «Лацио»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на победу в матче 26-го тура итальянской Серии А с «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.В составе победителей дубль оформил Альваро Мората и ещё один гол в свой актив записал Адриен Рабьо. Единственный гол в составе «Лацио» забил Хоакин Корреа. Роналду начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 70-й минуте.
«Отличная победа! Давайте, ребята», — написал Роналду в своём «инстаграме».
Таким образом, «Ювентус» в 25 встречах набрал 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Лацио» в свою очередь, набрав 43 очка, находится на седьмом месте.
«Ювентус» обыграл «Лацио» благодаря дублю Мораты. Роналду вышел на поле на 70-й минуте
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