Идову: «Химки» были близки к победе в матче с «Ротором». Одно очко — это тоже неплохо

Защитник «Химок» Брайн Идову прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с волгоградским «Ротором» (0:0).



«Не пропустили ни одного гола. Продолжаем беспроигрышную серию. Одно очко — это тоже неплохо. Конечно, мы хотели победить и были близки к этому. Теперь нужно отдыхать и готовиться к следующему матчу. Филип Пер Дагерстоль, поздравляю с дебютом в РПЛ. Илья Камышев, с первым выходом в стартовом составе», — написал Идову на своей странице в «Инстаграме».



«Химки» в 21 матче набрали 29 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (42).



В первом круге чемпионата команды также сыграли вничью — матч 6-го тура завершился со счётом 1:1.