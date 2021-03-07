Пирло — об игре с «Лацио»: «Ювентус» включился в игру на 20 минут позже

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвёл итоги матча 26-го тура итальянской Серии А с «Лацио». Встреча завершилась победой туринцев со счётом 3:1.

«Мы включились в игру на 20 минут позже. Это случилось из-за того, что некоторые игроки только вернулись в строй, другие играли на новых позициях. Что мне понравилось больше всего — так это реакция команды на быстрый пропущенный гол, даже несмотря на то, что отсутствовали ключевые для «Ювентуса» игроки.

В любом случае самое важное — это три очка», — приводит слова Пирло Football Italia.

«Ювентус» в 25 встречах набрал 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Лацио» в свою очередь, набрав 43 очка, находится на седьмом месте.