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Холанд избежал травмы и сможет принять участие в ответном матче ЛЧ с «Севильей»

Холанд избежал травмы и сможет принять участие в ответном матче ЛЧ с «Севильей»
Футбол / Лига чемпионов 0
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд был заменён на 60-й минуте в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги с «Баварией» после столкновения с Жеромом Боатенгом. Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич заявил, что повреждение оказалось не слишком серьёзным.

«Холанд сказал мне, что всё нормально. Судя по всему, у него небольшой ушиб. Он будет готов к ответному матчу с «Севильей». Возможно, небольшой отдых пойдет Эрлингу даже на пользу. Он играет каждую неделю, и мы должны защищать его», — цитирует Терзича Goal.

«Боруссия» Д провела 24 матча и набрала 39 очков в немецкой Бундеслиге. Команда располагается на шестом месте. Следующий матч состоится во вторник, 9 марта, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей». Первый матч проходил в Испании, встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Боруссии» Д.

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