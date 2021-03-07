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«Бавария» ведёт переговоры о трансфере хавбека мёнхенгладбахской «Боруссии» Нойхауса

«Бавария» ведёт переговоры о трансфере хавбека мёнхенгладбахской «Боруссии» Нойхауса
Футбол / Германия 0

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус попал в сферу интересов «Баварии», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, представители мюнхенского клуба начали переговоры с агентом футболиста Кристианом Нерлингером. В услугах Нойхауса также заинтересованы «Тоттенхэм Хотспур», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», туринский «Ювентус» и мадридский «Реал». Сумма отступных в контракте Нойхауса составляет € 40 млн.

В нынешнем сезоне Нойхаус забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 23 матчах немецкой Бундеслиги.

Мюнхенская «Бавария» в 24 матчах набрала 55 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Мёнхенгладбахская «Боруссия» (33) — на 10-м месте.

Нойхаус может перейти в «Ливерпуль»
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