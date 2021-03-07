Голкипер Александр Нюбель хочет покинуть «Баварию»

Голкипер «Баварии» Александр Нюбель намерен покинуть мюнхенский клуб, сообщает Bild.



По информации источника, 24-летний футболист недоволен своим положением в «Баварии» и хочет перейти в другую команду в предстоящее летнее трансферное окно.



Напомним, Нюбель стал игроком мюнхенской «Баварии» 1 июля 2020 года, перейдя в клуб в качестве свободного агента. Ранее немецкий голкипер выступал за «Шальке-04». В сезоне-2019/2020 Нюбель принял участие в 29 матчах за гельзенкирзенцев во всех турнирах, в которых пропустил 44 мяча и в 7 матчах оставил свои ворота в неприкосновенности.



Мюнхенская «Бавария» в 24 матчах набрала 55 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2020/2021.

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