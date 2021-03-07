Жена Карпина: «Спартак»? Никогда не знаешь, что будет в будущем

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, ответила на вопрос о возможном возвращении мужа в московский «Спартак».

«Сейчас мы замечательно работаем в «Ростове». В «Спартаке», насколько я знаю, работает Тедеско. Никогда не знаешь, что и где будет. Это вопрос к моему мужу», — цитирует Дарью Sport24.

Валерий Карпин являлся генеральным директором красно-белых с 2008 по 2012 год, с 2009 до 2014 год также был главным тренером команды. После чего специалист год работал в «Мальорке», затем столько же в армавирском «Торпедо», а с 2018 года и по сей день — наставник ФК «Ростов».

Ростов в 21 игре набрал 34 очка и занимает пятое место в таблице Российской Премьер-Лиги. Следующая игра — в гостях против «Химок». Матч состоится 12 марта в 19:00 мск.