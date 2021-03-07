Лёв примет решение о возможном возвращении Мюллера, Хуммельса и Боатенга в сборную в мае

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев примет решение о возможном возвращении защитника дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса и игроков «Баварии» Томаса Мюллера и Жерома Боатенга в национальную команду в мае, сообщает Deutsche Welle.



По информации источника, Мллер уже сообщил, что готов вернуться в сборную и сыграть на чемпионате Европы.



Напомним, в 2019 году, через год после провала сборной Германии на чемпионате мира в России, главный тренер немецкой команды Йоахим Лёв заявил, что решил больше не вызывать Матса Хуммельса, Жерома Боатенга и Томаса Мюллера в национальную команду. Такой шаг был связан с желанием освежить сборную, пригласив туда молодых футболистов. В феврале этого года специалист сообщил, что пандемия внесла изменения в его планы.

Лёв заявил, что готов рассмотреть возвращение в сборную Хуммельса, Мюллера и Боатенга