Джанаев: в Ростове люди кидали в меня снежки. Ничего плохого я не делал

Вратарь и капитан «Сочи» Сослан Джанаев рассказал, что во время матча 21-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Сочи» болельщики кидали в него снежки.

«Некоторые люди кидали снежки в меня, было такое. Не знаю, почему, ничего плохого я не делал, всегда пытался отдаваться здесь на 110 процентов.

Еще раз говорю, в большинстве своем я знаю ростовских болельщиков, это люди с душой, которые переживают за свою команду. Я их очень сильно люблю и был рад их всех сегодня видеть», — приводит слова Джанаева Sport24.

Джанаев выступает за «Сочи» с 2019 года. В нынешнем сезоне 33-летний голкипер принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в восьми из которых оставил свои ворота в неприкосновенности. Ранее Джанаев играл в составе «Спартака», «Ростова», казанского «Рубина» и других клубов. С 2016 года голкипер вызывается в национальную команду России.