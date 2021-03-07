Сергей Песьяков: во втором тайме матча с «Сочи» половина футболистов лежала, игры не было

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:0).



«Не самая благоприятная погода для игры в футбол была, но в целом, пока снег не растаял, моменты были. Второй тайм превратился в какую-то лёжку, половина футболистов лежала, игры не было. А первый тайм прошёл достаточно равно, с обилием голевых моментов. Мы могли спокойно 2:2 закончить, мне кажется.



В эпизоде с ударом Терехова, который попал в лежащего на линии ворот Миладиновича, нам повезло, конечно. Отскочили, можно сказать. Но везёт тому, кому везёт, как говорится. Любая домашняя ничья неприятна, тем более, мы по игре чуть посильнее смотрелись. Так что ничья была с отголоском проигрыша. А так, я на «Сочи» настраиваюсь точно так же, как на условный ЦСКА или «Тамбов», например», — приводит слова Песьякова Sport24.

«Ростов» сыграл вничью с «Сочи», заканчивающим матч вдесятером