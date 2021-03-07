Газзаев: рано петь дифирамбы Рондону. Функционально он ещё совершенно не готов

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру нападающего «армейцев» Хосе Саломона Рондона.

«Пока еще рано петь ему дифирамбы. Да, Рондон забил гол, отдал результативную передачу. При этом видно, что ему еще надо прибавлять. Функционально он еще совершенно не готов. Есть проблемы со скоростью.

Однако, конечно, в голевых эпизодах он действовал как мастер. Здорово скинул Влашичу под удар, очень зряче. Это говорит о его большом опыте», — сказал Газзаев в интервью «Спорт-экспрессу».

Напомним, Рондон перешёл в ЦСКА на правах аренды из китайского клуба «Далянь Ифан». Венесуэльский форвард будет выступать за «армейцев» до окончания сезона-2020/2021. Рондон с 2012 по 2014 год выступал за казанский «Рубин», а затем с января 2014 по август 2015 года за санкт-петербургский «Зенит». Игроком «Далянь Ифан» он стал летом 2019 года, перейдя из «Вест Бромвича» за € 18,3 млн и заключив контракт до декабря 2022 года.