«Урал» — «Уфа»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 7 марта, состоится матч «Урал» — «Уфа». Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало — в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Урал» — «Уфа» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Уфа».



«Урал» в 20 матчах набрал 22 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (13) — на 15-м месте.