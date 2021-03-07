Куртуа считает, что после перехода в «Реал» его игру недооценивают

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал о сложностях, с которыми столкнулся бельгиец после перехода в стан «сливочных».

«В первое время в «Реале» я пережил настоящее цунами. Критики было очень много. У меня были три замечательных года в «Атлетико», я стал спортсменом года в Бельгии и думал, что это здорово.

Сегодня же складывается чувство, что всё, что я делаю — воспринимается как должное. К примеру, моя игра против «Вальядолида» («Реал» одержал непростую победу в гостях со счётом 1:0, Куртуа сделал несколько сейвов. — Прим. «Чемпионата») — такое ощущение, что её просто не было.

Порой возникает ощущение, что продолжать играть на высшем уровне в самом большом клубе в мире больше не имеет смысла», — приводит слова Куртуа Marca.