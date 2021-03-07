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«Урал» — «Уфа»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ

«Урал» — «Уфа»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0
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Стали известны стартовые составы «Урала» и «Уфы» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Урал»: Годзюр, Рыков, Кулаков, Страндберг, Йовичич, Калинин, Егорычев, Эль-Кабир, Августиняк, Ибрахимай, Погребняк.

Запасные: Коновалов, Адамов, Кузьмичёв, Евсеев, Подберёзкин, Емельянов, Магомадов, Бикфалви, Мишкич, Гаджимурадов, Панюков, Максименко.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Плиев, Табидзе, Йокич, Урунов, Мрзляк, Бизоза, Милетич, Жамалетдинов, Андрич.

Запасные: Чернов, Аликин, Никитин, Дзантиев, Кротов, Голубев, Сысуев.

«Урал» в 20 матчах набрал 22 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (13) — на 15-м месте.

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