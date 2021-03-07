Куйперс назначен на матч «Ювентус» — «Порту». Чакыр обслужит игру «Боруссия» Д – «Севилья»

УЕФА назначил арбитров на ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут во вторник, 9 марта, сообщает пресс-служба УЕФА.

Встречу «Ювентуса» и «Порту» в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» обслужит бригада арбитров во главе с нидерландским рефери Бьорном Куйперсом. Первый матч завершился со счётом 2:1 в пользу португальцев.

На матч «Боруссии» Д и «Севильи», который состоится в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», назначена бригада арбитров во главе c Джюнейтом Чакыром из Турции. Первая игра проходила в Испании, встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Боруссии» Д.

Действующим обладателем титула является мюнхенская «Бавария», которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0.