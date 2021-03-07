«Динамо» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 7 марта, состоится матч «Динамо» — «Тамбов». Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало — в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Тамбов» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Ассистенты — Валентин Мурашов (Москва) и Максим Ковалев (Реутов). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Тамбов».



«Динамо» в 20 матчах набрало 33 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на 16-м месте.