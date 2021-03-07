«Локомотив» объявил о создании молодёжной и юношеской женских команд
«Локомотив» на официальном сайте объявил о создании молодёжной и юношеской женских команд в структуре клуба.
Женская команда «Локомотива» U20 будет играть в молодёжной Суперлиге, розыгрыш которой начнётся в мае этого года. На пост главного тренера молодёжной команды назначена Олеся Машина, которая в 2019 году работала в тренерском штабе основной женской команды московского клуба.
Женскую команду «Локомотива» U15 будет тренировать Александр Заякин, который на протяжении четырех последних лет тренировал детские команды ЦСКА. Команда будет выступать в женском первенстве Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).
«Мы желаем девчонкам успехов в новом сезоне и ждём всех в главной команде!» — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».
Женская команда «Локомотива» обыграла ЦСКА и стала обладателем Кубка России
Рекомендуем вам
- 7 марта 2021
-
14:19
-
14:12
-
13:57
-
13:56
-
13:46
-
13:37
-
13:37
-
13:30
-
13:21
-
12:58
-
12:57
-
12:39
-
12:25
-
12:19
-
12:11
-
11:52
-
11:44
-
11:28
-
11:19
-
11:04
-
11:03
-
10:54
-
10:52
-
10:41
-
10:37
-
10:17
-
10:09
-
09:57
-
09:56
-
09:45
-
09:43
-
09:39
-
09:33
-
09:31
-
09:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам