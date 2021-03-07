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«Локомотив» объявил о создании молодёжной и юношеской женских команд

«Локомотив» объявил о создании молодёжной и юношеской женских команд
Футбол / РПЛ 0

«Локомотив» на официальном сайте объявил о создании молодёжной и юношеской женских команд в структуре клуба.

Женская команда «Локомотива» U20 будет играть в молодёжной Суперлиге, розыгрыш которой начнётся в мае этого года. На пост главного тренера молодёжной команды назначена Олеся Машина, которая в 2019 году работала в тренерском штабе основной женской команды московского клуба.

Женскую команду «Локомотива» U15 будет тренировать Александр Заякин, который на протяжении четырех последних лет тренировал детские команды ЦСКА. Команда будет выступать в женском первенстве Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).

«Мы желаем девчонкам успехов в новом сезоне и ждём всех в главной команде!» — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Женская команда «Локомотива» обыграла ЦСКА и стала обладателем Кубка России
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