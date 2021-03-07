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«Первый хет-трик в жизни». У Глушакова и Коваленко родилась дочь

«Первый хет-трик в жизни». У Глушакова и Коваленко родилась дочь
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в третий раз стал отцом. Футболистка московского ЦСКА Ксения Коваленко, которая является девушкой хавбека, родила девочку, пара назвала её Милой.

«Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать. Ксения, любимая, спасибо за доченьку, обожаю вас. Трёхкратный папа, я счастлив, нет больше слов. Мила Денисовна врывается в эту жизнь, добро пожаловать, наша младшенькая доча», — написал Глушаков на своей странице в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице Дениса Глушакова в «Инстаграме».

В сезоне-2020/2021 Глушаков принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Подмосковные «Химки» в 21 матче набрали 29 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42).

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