«Первый хет-трик в жизни». У Глушакова и Коваленко родилась дочь

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в третий раз стал отцом. Футболистка московского ЦСКА Ксения Коваленко, которая является девушкой хавбека, родила девочку, пара назвала её Милой.
«Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать. Ксения, любимая, спасибо за доченьку, обожаю вас. Трёхкратный папа, я счастлив, нет больше слов. Мила Денисовна врывается в эту жизнь, добро пожаловать, наша младшенькая доча», — написал Глушаков на своей странице в соцсетях.
Фото можно посмотреть на странице Дениса Глушакова в «Инстаграме».
В сезоне-2020/2021 Глушаков принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Подмосковные «Химки» в 21 матче набрали 29 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42).
- 7 марта 2021
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