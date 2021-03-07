Полузащитник «Уфы» Бизоза получил первую красную карточку в карьере в матче с «Уралом»

Полузащитник «Уфы» Парфе Бизоза заработал удаление в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом».

Бурундийский опорник наступил на колено лежавшему на газоне Погребняку. Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин решил сразу же удалить Парфе. Для 22-летнего футболиста это первая красная карточка в карьере.

Парфе Бизоза является воспитанником норвежского клуба «Равн». На молодёжном уровне также выступал за «Олесунн» и «Херд». В марте 2020 года подписал профессиональный контракт с клубом «Олесунн». В сезоне-2020 Бизоза провёл за «Олесунн» 23 матча в высшей лиге первенства Норвегии, забил два гола и отдал две результативные передачи.

«Уфа» в 20 турах набрала 13 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в таблице российской Премьер-Лиги. «Урал» (22) — на 12-м месте.