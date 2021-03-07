Урунов получил травму в матче с «Уралом»

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов получил травму в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».
На 41-й минуте Урунов был вынужден покинуть поле. Вместо него вышел Вячеслав Кротов.
Остон Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. В нынешнем сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 9 матчах во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча и заработал 2 жёлтые карточки. Действующий контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,5 млн.
20 февраля 20-летний узбекский хавбек подписал с «Уфой» арендное соглашение до конца сезона с последующим правом выкупа.
«Уфа» в 20 турах набрала 13 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (22) — на 12-м месте.
- 7 марта 2021
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