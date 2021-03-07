«Динамо» — «Тамбов»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Тамбова» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин, Грулёв, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро.



Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Кутицкий, Каборе, Липовой, Москвичёв, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин, Н'Жье.



«Тамбов»: Рыжиков, Денисов, Шахов, Кайков, Бавин, Алиев, Терехов, Карп, Карапузов, Архипов, Минаев.



Запасные: Сямук, Васиев, Гигашвили, Еркин, Дроздов, Кабахидзе, Аванесян, Чабанов, Герман, Климов.