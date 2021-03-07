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«Атлетико» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15

«Атлетико» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15
Футбол / Испания 0

Сегодня, 7 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании сезона-2020/2021 «Атлетико» — «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало — в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Атлетико» — «Реал».

Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. Ассистенты — Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери — Альваро Лопес Парра.

«Атлетико» в 24 матчах набрал 58 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский «Реал» (53) — на 3-м месте.

В первом круге чемпионата «Реал» на своём стадионе обыграл «Атлетико» со счётом 2:0. Встреча прошла 12 декабря 2020 года.

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