«Атлетико» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15

Сегодня, 7 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании сезона-2020/2021 «Атлетико» — «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало — в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Атлетико» — «Реал».



Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. Ассистенты — Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери — Альваро Лопес Парра.



«Атлетико» в 24 матчах набрал 58 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский «Реал» (53) — на 3-м месте.



В первом круге чемпионата «Реал» на своём стадионе обыграл «Атлетико» со счётом 2:0. Встреча прошла 12 декабря 2020 года.